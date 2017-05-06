Ссора Автоботов

Бамблби и Оптимус Прайм сошлись в поединке на свежем постере блокбастера «Трансформеры: Последний рыцарь». Пятый фильм франшизы окажется на широких экранах 22 июня.

По сюжету ленты Майкла Бэя, люди и Трансформеры находятся на войне, а Оптимус Прайм исчез. Ключ к спасению будущего лежит глубоко в тайнах прошлого, в скрытой истории присутствия Трансформеров на планете Земля. Спасение планеты ложится на плечи неожиданного альянса, состоящего из Кэйда Йегера (Марк Уолберг), Бамблби, английского Лорда Эдмунда Бёртона (сэр Энтони Хопкинс) и оксфордского профессора (Лора Хэддок).

Джош Дюамель снова воплотит образ полковника Уильяма Леннокса, Тайрез Гибсон сыграет сержанта Роберта Эппса, Стэнли Туччи вернется к роли Джошуа Джойса, а Изабела Монер изобразит новую героиню по имени Изабела. Также в касте значится Лайам Гэрриган, воплощающий образ Короля Артура, Джеррод Кармайкл и Сантьяго Кабрера, чьи роли не раскрываются.