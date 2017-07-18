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Новости кино

Старая подруга

18.07.2017 11:20
Старая подруга

Райан Рейнольдс на новой фотографии со съемочной площадки второго «Дэдпула» вместе с актрисой Лесли Аггамс, вернувшейся к образу Слепой Эл – лучшей подруги и домоправительницы болтливого наемника Уэйда Уилсона.

Компанию Дэдпулу в сиквеле составят мутанты Кэйбл (Джош Бролин), Домино (Зази Битц), Колосс со Сверхзвуковой Боеголовкой и Джулиан Деннисон – звезда хитовой комедии Тайки Вайтити «Охота на дикарей». Образ центрального злодея, «Чёрного Тома» Кэссиди, воплотит Джек Кеси («Штамм», «Морган»). Одну из ключевых ролей сыграет японская поп-звезда и актриса Сиори Куцуна («Аутсайдер»). 

Режиссерское кресло занимает Дэвид Лейтч («Джон Уик»). Над сценарием работали «настоящие герои» Ретт Рис и Пол Верник, а помогал им Дрю Годдард («Хижина в лесу», «Сорвиголова»).

В российский прокат «Дэдпул 2» попадет 31 мая 2018 года.

 

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