Старт Спайди

Эмбарго на рецензии блокбастера «Человек-паук: Возвращение домой» благополучно снято, и первые критики опубликовали свои отзывы, которые оказались преимущественно положительными.

На данный момент агрегатор Rotten Tomatoes собрал чуть больше 30 рецензий, из них 97% положительных со средней оценкой 7,9 из 10. Сайт Metacritic вывел супергеройской ленте средний балл 71 на основании 15 отзывов.

В целом критики отмечают, что второй ребут серии получился удачным сочетанием школьной комедии в духе Джона Хьюза и классического фильма киновселенной Марвел, однако не дотягивающим до уровня «Человека-паука 2» Сэма Рэйми.

На экраны кинотеатров «Возвращение домой» попадет 6 июля.