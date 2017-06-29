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Старт Спайди

29.06.2017 18:20
Старт Спайди

Эмбарго на рецензии блокбастера «Человек-паук: Возвращение домой» благополучно снято, и первые критики опубликовали свои отзывы, которые оказались преимущественно положительными.

На данный момент агрегатор Rotten Tomatoes собрал чуть больше 30 рецензий, из них 97% положительных со средней оценкой 7,9 из 10. Сайт Metacritic вывел супергеройской ленте средний балл 71 на основании 15 отзывов.

В целом критики отмечают, что второй ребут серии получился удачным сочетанием школьной комедии в духе Джона Хьюза и классического фильма киновселенной Марвел, однако не дотягивающим до уровня «Человека-паука 2» Сэма Рэйми.

На экраны кинотеатров «Возвращение домой» попадет 6 июля.

 

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