Старые идеи

Режиссер культового «Американского оборотня в Лондоне» Джон Лэндис дал новое интервью Entertainment, в котором прошелся по главному тренду современного Голливуда: киновселенным. В частности Лэндис раскритиковал за вторичность «Тёмную вселенную» Universal, начавшуюся с «Мумии», а также пустил несколько стрел в адрес киновселенной Марвел.

«Во-первых, сама идея взаимосвязанных вселенных не нова. Можно вспомнить 1940-е, когда Universal сначала сняли свои классические ленты, а затем стали скрещивать разные франшизы. “Дом Дракулы”, “Дом Франкенштейна”, “Франкенштейн встречает Человека-волка”… Знаете, как они всё это называли? “Слёт монстров”! (смеется). Потом ещё появился фильм “ Эбботт и Костелло встречают Франкенштейна”, который, кстати, был очень даже смешным и уважительно относился к монстрам. Думаю, в этом и кроется одна из проблем “Тёмной вселенной” Universal – в их неуважительном отношении к монстрам», – говорит Лэндис. «Хотя подобная схема может сработать, ведь иногда переосмысления получались удачными. Посмотрите, например, “Муху” Дэвида Кроненберга или “Нечто” Джона Карпентера».

Другая взаимосвязанная киновселенная, Марвел, постановщику тоже не пришлась по вкусу: «Честно говоря, мне уже охренеть как надоела вселенная Марвел. Все фильмы про супергероев, как правило, взаимозаменяемы, вам всегда предлагают смотреть на массовые разрушения городов и феерию из спецэффектов. Можно взять сцену из любого супергеройского блокбастера Марвел и вставить её в другой их фильм, и никто не заметит разницы. Безусловно, эти картины очень хорошо сняты, просто они все рассказывают об одном и том же. Но зрители почему-то ходят на них. Одна из причин, по которой “Чудо-женщину” так тепло приняли критики, это то, что там не разрушают города! (смеется) Даже весь супергеройский материал представлен в человеческом масштабе, хотя это история о богах! И никакие небоскребы рушить не надо! (смеется)».