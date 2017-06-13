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Старые идеи

13.06.2017 14:45
Старые идеи

Режиссер культового «Американского оборотня в Лондоне» Джон Лэндис дал новое интервью Entertainment, в котором прошелся по главному тренду современного Голливуда: киновселенным. В частности Лэндис раскритиковал за вторичность «Тёмную вселенную» Universal, начавшуюся с «Мумии», а также пустил несколько стрел в адрес киновселенной Марвел.

«Во-первых, сама идея взаимосвязанных вселенных не нова. Можно вспомнить 1940-е, когда Universal сначала сняли свои классические ленты, а затем стали скрещивать разные франшизы. “Дом Дракулы”, “Дом Франкенштейна”, “Франкенштейн встречает Человека-волка”… Знаете, как они всё это называли? “Слёт монстров”! (смеется). Потом ещё появился фильм “ Эбботт и Костелло встречают Франкенштейна”, который, кстати, был очень даже смешным и уважительно относился к монстрам.  Думаю, в этом и кроется одна из проблем “Тёмной вселенной” Universal – в их неуважительном отношении к монстрам», – говорит Лэндис. «Хотя подобная схема может сработать, ведь иногда переосмысления получались удачными. Посмотрите, например, “МухуДэвида Кроненберга или “НечтоДжона Карпентера».

 

Другая взаимосвязанная киновселенная, Марвел, постановщику тоже не пришлась по вкусу: «Честно говоря, мне уже охренеть как надоела вселенная Марвел. Все фильмы про супергероев, как правило, взаимозаменяемы, вам всегда предлагают смотреть на массовые разрушения городов и феерию из спецэффектов. Можно взять сцену из любого супергеройского блокбастера Марвел и вставить её в другой их фильм, и никто не заметит разницы. Безусловно, эти картины очень хорошо сняты, просто они все рассказывают об одном и том же. Но зрители почему-то ходят на них. Одна из причин, по которой “Чудо-женщину” так тепло приняли критики, это то, что там не разрушают города! (смеется) Даже весь супергеройский материал представлен в человеческом масштабе, хотя это история о богах! И никакие небоскребы рушить не надо! (смеется)».

 

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