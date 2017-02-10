Старые лоботрясы

Пока фильмы из «Канадской трилогии» Кевина Смита не находят успеха у публики, режиссер мечтает вернуться к своим старым героям. Однако ни «Клерков 3», ни «Тусовщиков из супермаркета 2» на больших экранах мы не увидим – вместо них Смит готовит ребут «Джея и Молчаливого Боба».

Как сообщил режиссер у себя в Фэйсбуке, один из четырех главных актеров «Клерков» выбыл из проекта, а новых «Тусовщиков из супермаркета» (которые должны были стать сериалом) не согласился приютить ни один канал. Кроме того, Смит не владеет правами на эти ленты (как и на «Догму» с «В погоне за Эми»), что ограничивает его творческую свободу. Зато права на «Джея и Молчаливого Боба» Смит сохраняет, и теперь он с нетерпением ждет своего возвращения к вселенной View Askewniverse.

«Весь последний месяц я от души смеялся, работая над сценарием ребута “Джея и Молчаливого Боба” – забавной вещицы, по сюжету которой наши парни из Джерси вернутся в Голливуд, чтобы остановить съемки ребута “Пыхаря и Хроника”. Это будет ироничная и глуповатая сатира, высмеивающая нынешнюю одержимость ремейками, а в касте появится множество звезд и знакомых лиц! Я уже встречался с ребятами из Miramax, они в деле, поэтому я надеюсь начать съемки уже этим летом!», – заявил Кевин Смит.