Статуэтка Дианы

Поскольку «Чудо-Женщина» оказалась самой тепло принятой критиками картиной из расширенной вселенной DC, то теперь Warner Bros. хотят покорить еще одну вершину. Как сообщают Variety, студия намерена запустить кампанию по выдвижению ленты на премию «Оскар» за «Лучший фильм».

Также Уорнеры хотят добиться получения номинации для Пэтти Дженкинс, что, безусловно, будет еще сложнее – ни один постановщик кинокомиксов (в том числе и Кристофер Нолан) ни разу не был номинирован в этой категории. Кроме того, американская Киноакадемия не любит раздавать номинации и статуэтки женщинам-режиссерам (если это, конечно, не Кэтрин Бигелоу).

На руку «Чудо-Женщине» может сыграть расширение членства Киноакадемии, но в любом случае у Warner Bros. остается еще один потенциальный оскаровский «кандидат» – «Дюнкерк». О том, почему у военной драмы Нолана тоже почти нет шансов получить заветную статуэтку, читайте в недавней статье Евгения Ухова.