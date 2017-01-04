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Степени зла

04.01.2017 17:20
Степени зла

В ближайшие годы расширенная вселенная DC пополнится новым звездным участником – Дуэйном Джонсоном, воплощающим образ злодея Чёрного Адама. Отвечая на вопросы фанатов, Скала рассказал, чем знаменитый антагонист Супермена привлек актера (который также рассматривал для себя роль супергероя Шазама).

«Я обожаю образ Чёрного Адама. Мне нравится, что он начинал как раб, но затем осознал свою ошибку. У него великолепная предыстория, и для меня Адам всегда был самым интригующим супергероем», – объяснил Дуэйн.

Конечно, Скала немного перегнул палку, назвав Чёрного Адама «супергероем», но всё же оказался не так далек от истины. В перезапуске The New 52 Адам действительно был рабом, получившим суперспособности, которые использовал для освобождения угнетенного народа от сил зла. Позднее за Чёрным Адамом закрепился статус одного из самых сложных и нешаблонных антигероев DC, заинтересовавшего своей неоднозначностью и Джонсона.

На данный момент неизвестно, когда Дуэйн совершит свой дебют киновселенной DC: он может состояться как в «Шазаме», где его персонаж выступит в качестве центрального антагониста, так и в сиквеле «Человека из Стали», который Warner Bros. официально анонсировали в начале августа.  

Релиз «Шазама» запланирован на 5 апреля 2019 года, подробнее о процессе создания проекта можно почитать здесь.

 

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