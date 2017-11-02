Стерва на льду

Второй постер спортивного байопика «Я, Тоня» с Марго Робби, получившего в российском прокате изящное название «Ледяная стерва». В центре внимания окажется американская фигуристка Тоня Хардинг, чей муж (Себастьян Стэн) устроил нападение на её соперницу.

Несмотря на успешную карьеру фигуристки (двадцатилетняя Хардинг стала первой женщиной, выполнившей тройной аксель в короткой программе, два тройных акселя на одном соревновании и каскад с тройным акселем), прославилась Тоня после громкого скандала с нападением на спортсменку Нэнси Керриган в 1994 году. Бывший муж Хардинг, Джефф Гиллоули, вместе с телохранителем Шоуном Экардтом нанял Шейна Стэнта сломать правую ногу Керриган, чтобы она не смогла конкурировать на зимних Олимпийских играх в Лиллехаммере. Из-за распространившихся по всему миру слухов, Хардинг вскоре оказалась в гуще криминальной истории.

Режиссером выступил Крэйг Гиллеспи («Ларс и настоящая девушка»), над сценарием работал Стивен Роджерс («P.S. Я люблю тебя»). В актерский состав также вошли Бобби Каннавале, Джулианна Николсон, Эллисон Дженни и Эми Фокс.

На российских экранах биографическая лента попадет 25 января 2018-го.