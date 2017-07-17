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Стиль агентов

17.07.2017 20:10
Стиль агентов

Пачка персонажных постеров заводного экшена Мэттью Вона «Kingsman: Золотое кольцо». Главные роли в сиквеле сыграли Тэрон ЭджертонКолин ФертХолли Берри, Ченнинг Татум, Джулианна Мур, Марк Стронг, Педро Паскаль и Джефф Бриджес.

После того, как штаб-квартира Kingsman была разрушена новым злодеем по имени Поппи (Джулианна Мур), агентам Эггси и Мерлину не остается ничего иного, как обратиться за помощью к американским коллегам из аналогичной разведслужбы под названием Statesman. Переборов неприязнь, супершпионам придется найти общий язык и вместе бороться за спасение мира от надвигающегося зла.

Холли Берри воплощает образ главы ЦРУ, Педро Паскаль сыграл агента Джека Дэниелса, а Ченнинг Татум – агента Текилу. Также в касте значатся Элтон ДжонВинни Джонс и Эдвард Холкрофт.

На широких экранах шпионский боевик окажется 28 сентября.

 

 

 

 

 

 

 

 

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