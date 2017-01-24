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Новости кино

Страх монстра

24.01.2017 09:55
Страх монстра

Legendary и Warner Bros. определились с режиссером для сиквела «Годзиллы» под названием «Годзилла: Король монстров» – им стал Майкл ДоэртиКрампус», «Кошелек или жизнь»), который также пишет сценарий фильма вместе с Заком Шилдсом.

Ранее режиссерское кресло проекта покинул Гарет Эдвардс из-за занятости на съемках спин-оффа «Изгой-Один. Звездные Войны: Истории» и желания сосредоточиться на собственных, менее масштабных проектах.

В широком прокате вторая «Годзилла», где авторы покажут множество классических монстров, среди которых Мотра, Родан и Король Гидора, окажется 22 марта 2019 года.

 

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