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Страхи Скалы

24.06.2017 00:00
Страхи Скалы

Актриса Нив Кэмпбелл (франшиза «Крик», «Карточный домик») составит компанию Дуэйну «Скале» Джонсону в приключенческом экшене «Небоскреб», действие сюжета которого развернется в Китае.

Скала воплотит образ Уилла Форда – бывшего руководителя группы спасения заложников ФБР и по совместительству ветерана войны, нынче занимающегося оценкой уровня безопасности небоскребов. Однажды Форда отправляют на командировку в Китай, где он обнаруживает, что самое высокое и самое безопасное здание в мире объято пламенем, причем в произошедшем тут же обвиняют самого Уилла. Теперь герой находится в бегах, и ему во что бы то ни стало нужно найти настоящих виновных, вернуть себе доброе имя, а также спасти своих жену и детей, оказавшихся на верхних этажах горящего небоскреба.

Режиссером «Небоскреба» выступит Роусон Маршалл Тербер («Полтора шпиона»), в качестве продюсера проекта значится Бо Флинн, работавший над «Спасателями Малибу» и «Разломом Сан-Андреас».

Съемки фильма стартуют в августе, премьера запланирована на 13 июля 2018 года.

 

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