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Страна Т’Чаллы

19.11.2017 11:00
Страна Т’Чаллы

Кадр из блокбастера Marvel «Чёрная Пантера» с участием Чедвика Боузмана в образе титульного супергероя. Также в каст входят Майкл Б. ДжорданФорест УитакерЛупита НионгоДанай Гурира, Мартин Фриман и Энди Серкис

После событий фильма «Первый Мститель: Противостояние» Т’Чалла возвращается к себе на родину ‒ изолированную и технически развитую африканскую страну Ваканду, чтобы возложить на себя полномочия нового лидера. Однако вскоре Т’Чалле приходится вступить в борьбу за трон, поскольку завладеть властью над Вакандой также стремятся многочисленные фракции. Когда два противника Т’Чаллы устраивают заговор с целью уничтожить страну, Чёрная Пантера решает объединиться с агентом ЦРУ Эвереттом К. Россом и членами организации «Дора Милахе», чтобы уберечь Ваканду от втягивания в новую мировую войну.

Режиссером выступил Райан Куглер («Крид: Наследие Рокки»), он же приложил руку к сценарию вместе с Джо Робертом Коулом. В актерском составе проекта также значатся Уинстон Дьюк, Дэниэл Кэлууя, Флоренс Касумба, Анджела Бассетт, Летиша Райт, Атандва Кани и Стерлинг К. Браун.

Российский релиз кинокомикса состоится 15 февраля 2018 года.

 


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