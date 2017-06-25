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Страшные морфы

25.06.2017 19:40
Страшные морфы

Мартовский киноребут «Могучих Рейнджеров» не снискал особого успеха ни у зрителей, ни у критиков, в итоге влетев студии в копеечку. По мнению режиссера ленты Дина Исраэлита, основной причиной провала проекта стал слишком «взрослый» прокатный рейтинг PG-13 (в России «Рейнджеры» получили даже 18+).

«Так думаю вовсе не я один: мы проводили исследования рынка, показавшие, что, будь у “Рейнджеров” рейтинг PG, зрителей пришло бы больше. Многие родители сомневались, могут ли они привести своих детей на этот фильм, что для меня удивительно, поскольку у него совершенно мягкий рейтинг PG-13», – заявил Исраэлит. «Еще во время предварительных просмотров мне показалось, что 7-летние дети могут немного испугаться, например, из-за Риты [Репульсы, главной злодейки “Могучих Рейнджеров” – Film.ru]. Но испугаться в хорошем смысле, поскольку сам фильм им бы в итоге понравился, и из кинотеатров они бы выходили довольными».

Релиз «Могучих Рейнджеров» на цифровых носителях состоится 26 июня.

 

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