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Стражи Нью-Йорка

17.01.2017 21:41
Стражи Нью-Йорка

Netflix поделились порцией кадров из сериала «Защитники» – кроссовера четырех телепроектов по комиксам Марвел. Премьера мини-сериала запланирована на лето.

В «Защитниках» мы увидим объединение четырех супергероев из Нью-Йорка – Сорвиголовы (Чарли Кокс), Джессики Джонс (Кристен Риттер), Люка Кейджа (Майк Колтер) и Железного Кулака (Финн Джонс), каждому из которых Netflix посвятили по отдельному шоу. Роль главной злодейки исполнила Сигурни Уивер.

 

 

 

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