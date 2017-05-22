Строптивая дочь

Культовая трагикомедия «Курьер» может получить продолжение – звезда фильма Федор Дунаевский объявил, что готов сняться в сиквеле и поделился подробным описанием сюжета ленты.

По словам Дунаевского, в данный момент написана заявка на литературный сценарий, которая в случае одобрения Мосфильмом или другим иным продюсером будет переделана в полноценный режиссерский сценарий и запущена в производство.

Сюжет сфокусируется на отношениях главного героя первой части, Ивана, и его 17-летней дочери, «радикальной феминистки». Постоянные выходки юной бунтарки вынуждают мать девушки (Анастасия Немоляева) обратиться за помощью к её отцу, с которым она давно развелась. Так постаревший Иван берется укротить строптивую дочь за сутки, после чего жизнь обоих резко меняется.

Подробнее со сценарной заявкой можно ознакомиться здесь: telegra.ph/Kurer-2017-05-20.