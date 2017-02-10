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Судьба Мотого

10.02.2017 12:10
Судьба Мотого

В Сети оказался новый тизер киберпанковского экшена «Призрак в доспехах». В актерский состав голливудской адаптации культовой манги вошли Скарлетт Йоханссон, Такеши Китано и Йохан Филип Асбек.

Недалекое будущее. Майор (Скарлетт Йоханссон) – киборг, возглавляющий элитную оперативную группу под название Девятый отдел. Эта организация была создана для тактической разведки, устранения нежелательных личностей, а также расследований, которые не под силу полиции. Героиня получает задание найти и обезвредить киберпреступника по кличке Кукловод, который активно начал вмешиваться в дела чиновников на высшем уровне. Выполняя свою работу, Майор начинает задумываться, кем она была в прошлой жизни до того, как из нее сделали киборга.

Каст фильма также включает в себя Майкла ПиттаМайкла УинкоттаЖюльет Бинош, Каори Момои и Чина Ханя. Режиссером выступил Руперт Сандерс, а над сценарием работали Джонатан Херман и Джейми Мосс.

Отечественный релиз «Призрака в доспехах» намечен на 30 марта.

 

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