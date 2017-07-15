Судьба планеты

Сигурни Уивер готовится вернуться к образу доктора Грэйс Огустин в грядущих продолжениях «Аватара», съемки которых стартуют осенью. О важности социального подтекста картин Джеймса Кэмерона и о том, почему франшиза должна получить именно четыре сиквела, актриса поведала в интервью с Entertainment Weekly.

«Есть одна веская причина, по которой количество сиквелов разрослось до четырех. Когда я прочитала сценарии, то сразу поняла, что они действительно выдающиеся и стоят любых ожиданий. Новые фильмы в первую очередь посвящены тем опасностям, которым подвергается эта прекрасная планета, и здесь Кэмерон продолжает развивать темы алчности и бездушности корпораций и бедственного положения коренных народов. В данной точке своей длинной и крайне насыщенной карьеры (до сих пор не верится, что ей уже 40 лет, но да ладно) я невероятно рада выпавшей мне возможности поработать над данными четырьмя историями. Я искренне ценю это», – заявила Уивер.

Каждая новая часть франшизы будет самостоятельным произведением с индивидуальным сюжетом, но в итоге они свяжутся в одну большую историю. К своим ролям вернутся Стивен Лэнг, Сэм Уортингтон, Зои Салдана и Джоэл Давид Мур. Компанию им составят Клифф Кертис («Бойтесь ходячих мертвецов») и Уна Чаплин.

Старт съемок всех четырех картин запланирован на 25 сентября. Премьеры сиквелов ожидаются 18 декабря 2020, 17 декабря 2021, 20 декабря 2024 и 19 декабря 2025 года.