Наверх
Фильмы 2017 Человек-паук: Возвращение домой Планета обезьян: Война Блокбастер Черная вода Ужас Амитивилля: Пробуждение Дюнкерк Взрывная блондинка Темная башня
Коварный декабрь.
15 взрослых киногероинь, «покусившихся» на подростков
Через постель к звездам.
15 актрис, прославившихся в откровенных ролях
Не все то золото….
10 фильмов, которые пытались выдать за сиквелы и ремейки
Только не для ваших глаз.
12 фильмов, снятых, но не увидевших проката
На лицо ужасные, добрые внутри.
10 самых милых киномонстров
avatar
НовостиГлавная » Новости

Новости кино

Судьба планеты

15.07.2017 13:00
Судьба планеты

Сигурни Уивер готовится вернуться к образу доктора Грэйс Огустин в грядущих продолжениях «Аватара», съемки которых стартуют осенью. О важности социального подтекста картин Джеймса Кэмерона и о том, почему франшиза должна получить именно четыре сиквела, актриса поведала в интервью с Entertainment Weekly.

«Есть одна веская причина, по которой количество сиквелов разрослось до четырех. Когда я прочитала сценарии, то сразу поняла, что они действительно выдающиеся и стоят любых ожиданий. Новые фильмы в первую очередь посвящены тем опасностям, которым подвергается эта прекрасная планета, и здесь Кэмерон продолжает развивать темы алчности и бездушности корпораций и бедственного положения коренных народов. В данной точке своей длинной и крайне насыщенной карьеры (до сих пор не верится, что ей уже 40 лет, но да ладно) я невероятно рада выпавшей мне возможности поработать над данными четырьмя историями. Я  искренне ценю это», – заявила Уивер.

Каждая новая часть франшизы будет самостоятельным произведением с индивидуальным сюжетом, но в итоге они свяжутся в одну большую историю. К своим ролям вернутся Стивен Лэнг, Сэм Уортингтон, Зои Салдана и Джоэл Давид Мур. Компанию им составят Клифф КертисБойтесь ходячих мертвецов») и Уна Чаплин.

Старт съемок всех четырех картин запланирован на 25 сентября. Премьеры сиквелов ожидаются 18 декабря 202017 декабря 202120 декабря 2024 и 19 декабря 2025 года.

 

 2

Комментарии

Пользователи еще не оставили комментариев.


Добавить комментарий
Аватар пользователя Гость
Войдите на сайт



Зарегистрируйтесь


ОтменитьДобавить комментарий

Читайте также

На краю земли. 10 известных не новозеландских фильмов, снятых в Новой Зеландии
21.05.2017

На краю земли

Острова Новой Зеландии в последнее время регулярно мелькают на киноэкране, причем не только благодаря местным режиссерам вроде Питера Джексона. Красота островной природы недавно вдохновила Ридли...  →
Зря радуетесь!. 12 фильмов, концовка которых ошибочно считается хэппиендом (Евгений Ухов, Film.ru)
25.03.2017
Евгений Ухов, Film.ru

Зря радуетесь!

Крепкая доза оптимизма, впрыснутая в вены любителя кино через удачно закончившуюся для героев историю, способна служить противоядием от грусти и депрессии, в которую неизбежно время от времени...  →
Порно-задорно. 10 порнопародий на голливудские блокбастеры (Борис Иванов, Film.ru)
12.03.2017
Борис Иванов, Film.ru

Порно-задорно

Уход порнографии в Интернет должен был привести к полному прекращению производства порнофильмов. Кому нужна порнография с персонажами и сюжетом, если можно просто снимать гонзо-ролики и...  →
Дайджест новостей за неделю 30.01-05.02. Еженедельный новостной дайджест (Максим Литвинов, Film.ru)
05.02.2017
Максим Литвинов, Film.ru

Дайджест новостей за неделю 30.01-05.02

В потоке стремительно появляющихся новостей легко запутаться и упустить что-то важное, поэтому теперь вы сможете знакомиться с наиболее интересными событиями из мира кино в нашем еженедельном...  →
Межзвездное притяжение. 11 фильмов о любви представителей разных планет (Евгений Ухов, Film.ru)
04.02.2017
Евгений Ухов, Film.ru

Межзвездное притяжение

Поиск любви – одна из самых мощных сил, заставляющих человека отправляться в путешествие. И с развитием человечества круг такого поиска становился все больше  →
Блог: Пересматриваем в который раз "Аватара" (Борис Хохлов)
01.01.2016
Борис Хохлов

Блог: Пересматриваем в который раз «Аватара»

Пересматриваем в который раз "Аватара". Боже, как же смешно сейчас вспоминать, к счастью, немногочисленные снобистские негативные отзывы, которые сопровождали его выход шесть лет назад....  →
Фоторепортаж: Премьера фильма "Аватар"
17.12.2009

Фоторепортаж: Премьера фильма «Аватар»

В день московской премьеры «Аватара» атмосфера города была плохо пригодна для выживания – температура упала ниже минус двадцати, так что в кинотеатр пришли только самые заинтересованные зрители.  →
Фоторепортаж: Премьера фильма "Аватар" в Лондоне
11.12.2009

Фоторепортаж: Премьера фильма «Аватар» в Лондоне

Премьера состоялась 10 декабря. Фотографии предоставлены компанией «Двадцатый Век Фокс».  →
Фоторепортаж: Джеймс Кэмерон и команда "Аватара" в Москве
09.12.2009

Фоторепортаж: Джеймс Кэмерон и команда «Аватара» в Москве

В рамках промо-тура «Аватара» в Москву приехали Джеймс Кэмерон, Сигурни Уивер, Сэм Уортингтон, Стивен Лэнг, Зои Салдана и продюсер Джон Ландау.  →
показать еще

Новости по теме

11.07.2017
Героиня Сигурни Уивер может появиться в новых частях «Чужого».
21.06.2017
Звезда сериала «Игра престолов» сыграет в сиквелах «Аватара».
15.06.2017
Нил Бломкамп выпустил sci-fi короткометражку «Rakka».
21.05.2017
Шварценеггер рассказал о своем участии в «Терминаторе 6».
09.05.2017
Найден актер на главную роль в новых частях «Аватара».

 

Свежие рецензии


Главное

Королевская кровь
08:00
Королевская кровь
10 исторических прообразов героев «Игры престолов»
Лапы вверх!
14.07
Лапы вверх!
10 фильмов о войнах людей с разумными животными
Недостающие звенья эволюции
13.07
Недостающие звенья эволюции
Все фильмы франшизы «Планета обезьян» от худшего к лучшему
Цифры всякие нужны, цифры всякие важны
11.07
Цифры всякие нужны, цифры всякие важны
10 фильмов с цифрами в названии
Один на один
10.07
Один на один
12 лучших фильмов, разыгранных всего двумя актерами
Любовь с первого взгляда
09.07
Любовь с первого взгляда
10 самых сексапильных представлений киногероинь
Укуси меня, паук!
08.07
Укуси меня, паук!
8 супергеройских способностей, вдохновивших ученых на открытия
 

 
Нравится материал?

Может быть, вас это заинтересует?

12 медведей, покоривших мир кино 12 медведей, покоривших мир кино
25 лучших японских мультсериалов 25 лучших японских мультсериалов
10 самых ненужных откровенных сцен в истории кино 10 самых ненужных откровенных сцен в истории кино
10 самых нелепых камео знаменитостей 10 самых нелепых камео знаменитостей
20 фильмов, основанных на безумных и нелепых идеях 20 фильмов, основанных на безумных и нелепых идеях
7 киноспособов справиться с ожившей мумией 7 киноспособов справиться с ожившей мумией

Подпишись на нас и будь всегда в курсе!

Не хочу больше это видеть