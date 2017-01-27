Судьба Ваканды

Marvel Studios опубликовали официальный синопсис блокбастера «Чёрная Пантера», съемки которого стартовали в Атланте на прошлой неделе. К исполнению роли титульного супергероя вернется Чедвик Боузман.

После событий фильма «Первый Мститель: Противостояние» Т’Чалла возвращается к себе на родину ‒ изолированную и технически развитую африканскую страну Ваканду, чтобы снова занять королевский трон. Однако, когда на горизонте возникает старый враг Т’Чаллы, его способности как короля и Черной Пантеры подвергаются испытанию, поскольку герой оказывается втянутым в конфликт, ставящий под угрозу не только судьбу Ваканды, но и всего мира, ‒ гласит синопсис.

Главного антагониста, М’Баку или Человека-Обезьяну, сыграет Уинстон Дьюк, роль еще одного злодея – Эрика Киллмонгера – исполнит Майкл Б. Джордан. Форест Уитакер появится в образе Зури ‒ одного из старейших воинов Ваканды. Дэниэл Кэлууя сыграет В’Каби, доверенное лицо Чёрной Пантеры, а Флоренс Касумба снова исполнит роль Эйо ‒ члена организации Дора Милахе. В образе матери Т’Чаллы появится Анджела Бассетт.

Также в каст входят Лупита Нионго, Данай Гурира, Летиша Райт, Атандва Кани, Стерлинг К. Браун, Мартин Фриман и Энди Серкис, играющий суперзлодея Улисса Кло. Режиссерское кресло занимает Райан Куглер, он же выступил автором сценария вместе с Джо Робертом Коулом. Мировая премьера «Чёрной Пантеры» запланирована на 16 февраля 2018 года.