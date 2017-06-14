Супруга Ханта

Мишель Монахэн появится в шестой части шпионского боевика «Миссия: Невыполнима 6», где снова сыграет жену главного героя Итана Ханта ‒ Мид Хант. Фотографией с Монахэн на съемочной площадке ленты поделился режиссер Кристофер МакКуорри, который также выложил кадр с участием персонажа Саймона Пегга.

Образ Итана Ханта в очередной раз примерит на себя Том Круз, также в каст входят Ребекка Фергюсон, Генри Кавилл, Алек Болдуин, Шон Харрис и Ванесса Кирби («Корона», «До встречи с тобой»).

Мировая премьера шестой «Миссии» намечена на 27 июля 2018 года.