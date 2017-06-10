Светлый рыцарь

На 89-м году жизни скончался актер Адам Уэст, снимавшийся в роли Бэтмена в легендарном телесериале 1960-х. Уэст умер после непродолжительной борьбы с лейкемией.

В январе 1966 года Адам Уэст впервые предстал в образе Бэтмена / Брюса Уэйна, впоследствии появившись в 120 эпизодах культового шоу и полнометражном фильме.

После закрытия сериала карьера Уэста пошла под откос, ему было крайне тяжело найти достойную работу в кино и на телевидении. Новая волна популярности настигла актера с выходом мультсериала «Гриффины», где он озвучивал мэра Адама Уэста, образ которого был с него же и списан.

«Наш отец всегда видел себя в качестве Светлого рыцаря и стремился оказывать только положительное влияние на своих поклонников. Он всегда был и останется нашим героем», – сообщили члены семьи актера. У Уэста остались жен, шестеро детей, пять внуков и два правнука.