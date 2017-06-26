Наверх
Фильмы 2017 Чудо-Женщина Спасатели Малибу Нелюбовь Мумия Тачки 3 Трансформеры: Последний рыцарь Гадкий я 3 Человек-паук: Возвращение домой
Самые многообещающие фильмы сентября 2015 года.
Ожидаемые фильмы сентября 2015 года
Герои рифмы.
10 самых успешных рэперов, ставших актерами
Смешались в кучу кони, люди….
10 самых впечатляющих кинобитв
Крутое пике.
10 актеров, в один миг профукавших все, что имели
Огонь из всех телевизоров.
12 лучших битв в телесериалах
avatar
НовостиГлавная » Новости

Новости кино

Свобода Аттилана

26.06.2017 08:30
Свобода Аттилана

Свежий баннер сериала «Сверхлюди» из киновселенной Марвел, демонстрирующий родной город главных героев, Аттилан. Релиз первых двух эпизодов проекта состоится 1 сентября в кинотеатрах IMAX, а затем шоу будет транслироваться каналом ABC.

Команда Нелюдей – расы супергероев, обладающих разнообразными и невероятно уникальными суперспособностями – впервые появилась на страницах комиксов в 1965 году, в серии о Фантастической Четверке, и была создана знаменитым тандемом Стэн Ли / Джек Кирби.

Сюжет сосредоточится на никогда ранее не рассказывавшейся эпической истории о Чёрном Громе (Энсон Маунт) и его королевской семье. Серинда Суон сыграет Медузу, супругу Чёрного Грома, а Кен Люн – его кузена Карнака. Иван Реон появится в образе центрального суперзлодея Максимуса. Шоураннером проекта назначен Скотт БакЖелезный кулак» Netflix, «Декстер»). 

 

 2

Комментарии

Пользователи еще не оставили комментариев.


Добавить комментарий
Аватар пользователя Гость
Войдите на сайт



Зарегистрируйтесь


ОтменитьДобавить комментарий

Новости по теме

05.06.2017
Звезда «Остаться в живых» в составе «Сверхлюдей» Марвел.
05.05.2017
Первый тизер сериала «Сверхлюди» по комиксам Marvel.
04.05.2017
Первый кадр из сериала «Сверхлюди» Марвел.
02.05.2017
Первый постер сериала «Сверхлюди» от Марвел.

 

Свежие рецензии


Главное

Руки моей здесь не будет!
08:00
Руки моей здесь не будет!
10 сценаристов, отказавшихся от фильмов по своему скрипту
Кинопремьеры месяца. Июль
25.06
Кинопремьеры месяца. Июль
10 главных фильмов июля 2017 года
От камеры в камеру
24.06
От камеры в камеру
10 актеров, арестованных во время съемок
Как рабы на галерах
23.06
Как рабы на галерах
10 режиссеров, которые дольше всего работали над киноциклами
Дальше без меня
22.06
Дальше без меня
10 грядущих сиквелов, потерявших оригинальных актеров
Бог их всех ненавидит
20.06
Бог их всех ненавидит
10 фильмов со звездами панк- и метал-сцены
Верная ставка
19.06
Верная ставка
10 грядущих картин, которым по силам собрать миллиард долларов
 

 
Нравится материал?

Может быть, вас это заинтересует?

12 франшиз, прибавляющих от фильма к фильму 12 франшиз, прибавляющих от фильма к фильму
15 фильмов, не рекомендуемых верующим 15 фильмов, не рекомендуемых верующим
Горячая десятка. Ожидаемые фильмы сентября 2014 года Горячая десятка. Ожидаемые фильмы сентября 2014 года
10 молодых и перспективных российских актрис, раскрывшихся за прошедший год 10 молодых и перспективных российских актрис, раскрывшихся за прошедший год
12 фильмов с «ненадежным рассказчиком» 12 фильмов с «ненадежным рассказчиком»
15 голливудских звезд, прославившихся в солидном возрасте 15 голливудских звезд, прославившихся в солидном возрасте

Подпишись на нас и будь всегда в курсе!

Не хочу больше это видеть