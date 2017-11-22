Свобода Дейнерис

Звезда «Игры престолов» Эмилия Кларк, на чью долю приходится множество эпизодов сериала с «обнажёнкой», поделилась с изданием Harper’s Bazaar своими мыслями о сексуальных сценах ‒ они, по словам актрисы, уже стали для неё чем-то обыденным.

«Меня так раздражают все эти высказывания зрителей, мол, все порносайты падают, как только выходит новая серия „Игры престолов”. Но что насчёт „Рассказа служанки”? Лично я чертовски люблю это шоу и даже плакала во время финала, поскольку не могла смириться с тем, что больше его не увижу. Так вот там действительно полно секса и обнажёнки», ‒ говорит Кларк. «Многие сериалы посвящены тому простому факту, что люди размножаются. Да, люди занимаются сексом для удовольствия, и это часть жизни».

Съемки шести заключительных серий «Игры престолов» стартовали в октябре, точную дату выхода восьмого сезона HBO пока что не разглашают.