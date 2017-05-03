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Сыновья Наоми

03.05.2017 13:10
Сыновья Наоми

Пара свежих кадров из драмы «Книга Генри» режиссера Колина ТреворроуМир Юрского периода»). В центре сюжета находится мать-одиночка (Наоми Уоттс), работающая официанткой в придорожном кафе и воспитывающая двух сыновей, один из которых оказывается гением.

В актерский состав также входят Ли ПейсДжейкоб Тремблэ, Сара Силверман, Дин Норрис, Бобби МойнихэнДжексон Николл и другие. Над сценарием работал комикс-автор и создатель остросюжетных бестселлеров Грегг Хервиц.

В американском прокате «Книга Генри» окажется 16 июня, дата российского релиза не называется.

 

 

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