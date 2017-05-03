Сыновья Наоми

Пара свежих кадров из драмы «Книга Генри» режиссера Колина Треворроу («Мир Юрского периода»). В центре сюжета находится мать-одиночка (Наоми Уоттс), работающая официанткой в придорожном кафе и воспитывающая двух сыновей, один из которых оказывается гением.
В актерский состав также входят Ли Пейс, Джейкоб Тремблэ, Сара Силверман, Дин Норрис, Бобби Мойнихэн, Джексон Николл и другие. Над сценарием работал комикс-автор и создатель остросюжетных бестселлеров Грегг Хервиц.
В американском прокате «Книга Генри» окажется 16 июня, дата российского релиза не называется.
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