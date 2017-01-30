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Такси Киану

30.01.2017 15:15
Такси Киану

Порция кадров из продолжения экшена «Джон Уик» с Киану Ривзом в образе принципиального киллера. Теперь Уику предстоит отправиться в Рим, чтобы повидаться с бывшими коллегами, а заодно и расправиться с крайне опасным старым врагом.

Легендарный наемный убийца Джон Уик ушел на покой и планирует вести тихую спокойную жизнь, забыв о жестоких бандитах и кровавых разборках. Но планы рушатся, когда его бывший соратник устраивает заговор с целью захватить контроль над секретной международной гильдией убийц. Много лет назад Джон дал кровную клятву помогать коллеге, и теперь он вынужден вернуться из отставки и вновь взять в руки оружие. Его дорога лежит в далекий Рим, где ему придется вступить в схватку с одними из самых смертоносных убийц в мире и задействовать все свои навыки, чтобы остаться в живых.

Режиссерское кресло занимал Чэд Стахелски, снявший первую часть хитового боевика, над сценарием снова трудился Дерек Кольстад. Помимо Киану в фильме появятся Джон Легуизамо, Лоуренс Фишберн, Бриджет Мойнэхэн, Иэн МакШэйн, Лэнс Реддик, Питер Стормаре, Руби Роуз и рэпер Коммон.

Увидеть «Джона Уика 2» на широких экранах можно будет с 9 февраля.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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