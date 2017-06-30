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Новости кино

Такси Уэйда

30.06.2017 14:30
Такси Уэйда

В Сеть попала очередная порция фотографий со съемочной площадки сиквела «Дэдпула» с участием Райана Рейнольдса, режиссера Дэвида Лейтча и знакомого по первому фильму такси Допиндера.

Компанию Дэдпулу составят мутанты Кэйбл (Джош Бролин), Домино (Зази Битц), Колосс со Сверхзвуковой Боеголовкой и Джулиан Деннисон – звезда хитовой комедии Тайки Вайтити «Охота на дикарей». Образ центрального злодея, «Чёрного Тома» Кэссиди, воплотит Джек КесиШтамм», «Морган»). Одну из ключевых ролей сыграет японская поп-звезда и актриса Сиори Куцуна («Аутсайдер»). 

Над сценарием работали «настоящие герои» Ретт Рис и Пол Верник, а помогал им Дрю Годдард («Хижина в лесу», «Сорвиголова»). В российский прокат «Дэдпул 2» попадет 31 мая 2018 года.

 

 

 

 

 

 

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