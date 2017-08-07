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Танцы c Лордом

07.08.2017 09:15
Танцы c Лордом

Вышел официальный клип на трек «Guardians Inferno» из саундтрека к фильму «Стражи Галактики. Часть 2», исполненный Дэвидом Хассельхоффом и The Sneepers. В ролике также засветились основные участники каста, режиссер Джеймс Ганн, принимавший участие в написании песни, и Стэн Ли.

Цифровой релиз блокбастера Марвел состоится 8 августа, в форматах Blu-Ray и 4K Ultra HD лента выйдет 22 августа.

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