Танцы c Лордом

06.08Это наш с тобой секрет…
15 голливудских актеров с необычными кинопристрастиями
Вышел официальный клип на трек «Guardians Inferno» из саундтрека к фильму «Стражи Галактики. Часть 2», исполненный Дэвидом Хассельхоффом и The Sneepers. В ролике также засветились основные участники каста, режиссер Джеймс Ганн, принимавший участие в написании песни, и Стэн Ли.
Цифровой релиз блокбастера Марвел состоится 8 августа, в форматах Blu-Ray и 4K Ultra HD лента выйдет 22 августа.
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