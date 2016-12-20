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Тайны пансионата

20.12.2016 22:07
Тайны пансионата

Щедрые 20th Century Fox поделились новым трейлером, постером и кадрами хоррора «Лекарство от здоровья» Гора Вербински, вернувшегося после длительного перерыва к жанру ужасов. Главные роли в триллере сыграли Джейсон АйзексДэйн ДеХаан и Миа Гот.

Амбициозный молодой работник одной из крупных американских фирм (ДеХаан) едет в идиллический, но загадочный оздоровительный центр в швейцарских Альпах, чтобы разыскать директора компании, который уж больно долго находится там на лечении. По прибытии он узнает, что тот исчез. Задержавшись для выяснения обстоятельств, герой вскоре начинает подозревать, что чудодейственные лечебные процедуры на самом деле совсем не то, чем кажутся. Его рассудок подвергается серьезному испытанию, когда он начинает узнавать пугающие секреты этого места и обнаруживает, что подвержен той же странной болезни, которая удерживает здесь всех надеющихся на исцеление постояльцев.

В отечественном прокате «Лекарство от здоровья» окажется 16 февраля 2017 года.

 

 

 

 

 

 

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Комментарии

Пользователи оставили 1 комментарий.


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Аватар пользователя ДемонКиноманов
ветка Игорь (ДемонКиноманов)21.12.2016, в 08:38:05

Визуально-стилистически очень напоминает "Остров проклятых", да и главный герой похож на героя ДиКаприо.

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