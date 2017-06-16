Тайны студии

Накануне режиссеру «Стражей Галактики» Джеймсу Ганну написал в инстаграме фанат Марвел, притворившийся продюсером Кевином Файги с целью выведать подробности о новых фильмах студии. Ганн решил потроллить беднягу и тут же стал разбалтывать «секреты» киновселенной Марвел, а затем поделился уморительной перепиской у себя в фэйсбуке.





Фэйковый Файги: Джеймс, хотел сказать, что я тут завел новый инстаграм

Ганн: Круто. Как дела, Кевин?

ФФ: Отлично

Г: Шикарно! Ты подумал о том, что мы вчера обсуждали? Я до сих пор не уверен на 100%, удачная ли это идея, но…

ФФ: Джеймс… Я был занят, но скоро всем этим займусь, не переживай

Г: Лу говорит, что он уже общался сегодня с Крисом на эту тему. Ты должен признать, что это довольно дерзкий шаг.

ФФ: Да, так и есть

Г: Без сомнений. Зрители сойдут с ума, когда увидят первую сцену “Стражей Галактики 3”. Жду с нетерпением

ФФ: Именно, я уже написал Крису и жду ответа

Г: Ему нравится Грут, поэтому он может не на шутку расстроиться.

ФФ: Да, он наверняка будет очень расстроен

Г: Но мне кажется, тут ты действительно прав – если мы отрубим Груту голову в первой сцене “Стражей Галактики 3”, то это задаст новое направление всей киновселенной Марвел.

ФФ: Возможно, но я еще хотел переговорить с Sony о нашей сделке, я хочу, чтобы фильмы о Человеке-пауке не были похожи на остальные фильмы Марвел







Г: Ну когда зрители в финале “Возвращения домой” узнают, что Питер Паркер и есть Веном, то у тебя это точно получится! Прямо жду не дождусь, когда люди увидят это.

ФФ: Джеймс, ты в порядке вообще? Питер Паркер никогда не должен был стать Веномом в финале “Возвращения домой”, ты какую-то чушь несешь, ты читал сценарий хотя бы?

Г: Мужик, ты пьян что ли? Мы с тобой сидели рядом на предпоказе. Или подожди… Это что, ненастоящий Кевин? Какого черта???????

ФФ: Да это я, Кевин

Г: Если ты действительно Кевин, тогда ответь: кто будет специально приглашенной звездой в “Чёрной Пантере”? Нет ответа? Так и думал. Чёрт побери. Кем ты ни был, тебе не стоит разбалтывать все секреты киновселенной Марвел!! И, кст, специально приглашенной звездой в “Чёрной Пантере” будет Хищник. Но если об этом кто-нибудь узнает, то держись!!!!

ФФ: Джеймс, успокойся уже, я Кевин, а не отвечал, потому что помогал своим детям кое с чем

Г: Охренеть. Я всё равно тебе мало верю. Скажи-ка, кто появится в сцене после титров “Тора: Рагнарёк”?





ФФ: Джеймс, это реально ты? Я не уверен, но ты что, разыгрываешь меня?

Г: Мужик, ты же знаешь, что это я. Просто я заметил, что у тебя неподтвержденный аккаунт. Чёрт, а ты меня не разыгрываешь случайно?

ФФ: Я же только что завел мой новый инстаграм… Джеймс, ты не хочешь встретиться?

Г: Я не поведусь на это. Настоящий Кевин ответил бы через две секунды, что в “Рагнарёке” будет морячок Попай. Ты явно не пытался получить на него права у King Features в течение 6 месяцев!

ФФ: Я собираю совещание

Г: Нет, это я собираю совещание

ФФ: Джеймс, ты реально странно себя ведешь, ты пьян?







Г: Возможно, чуток. Но ладно, дам тебе последний шанс: кто играет племянника Таноса в “Войне бесконечности”? Если ответишь, то я тебе поверю.

ФФ: У Таноса нет никакого племянника, Джеймс, мне кажется, тебе нужно передохнуть..

Г: Это сын Эроса, мужик. Мы тусовались с ним в субботу. Играет его Гилберт Готтфрид. Теперь я на 60% уверен, что ты не Кевин.