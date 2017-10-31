Тайные пленки

Один из создателей «Ведьмы из Блэр» Эдуардо Санчес уверен, что у франшизы всё ещё есть будущее, но теперь на телевидении: в беседе с Diminishing Returns режиссер объявил, что по мотивам хоррора разрабатывается сериал.

«Вполне естественно, что мы захотели превратить “Ведьму из Блэр” в охренительное телевизионное шоу, подать его как сериал от создателей оригинального фильма, над которым поработает целая орава отличных режиссеров», ‒ говорит Санчес. «Лично мне всегда была интересная концепция “Ведьмы из Блэр” как антологии. Да, примерно таким и будет наше шоу. На этой идее вполне можно построить замечательный телесериал. Посмотрим, что будет дальше, но я уверен в будущем франшизы на телевидении».

Какие-либо другие подробности о проекте Эдуардо Санчес раскрывать не стал, однако второй создатель франшизы, Дэниэл Мирик, заявил, что в работе над телеверсией «Ведьмы из Блэр» он не участвует.