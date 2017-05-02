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Темная личность

02.05.2017 18:40
Темная личность

Режиссер Мэтт Ривз пообщался с Los Angeles Daily News, обсудив предстоящий фильм о Бэтмене. И хотя до конца июня Ривз не сможет приступить к активной работе над картиной из-за условий контракта с Fox, постановщик поделился с изданием своим видением Тёмного Рыцаря.

«Так странно участвовать в создании сразу двух франшиз, к которым я привязан еще с детства. Подростком я был по-настоящему одержим Бэтменом. Как персонаж он привлекает меня тем, что является не человеком с суперспособностями, но личностью. Он постоянно мучается, сражаясь со своим прошлым и пытаясь научиться жить в мире, где существует столько всего неправильного, найти способ примириться с этим», – говорит режиссер.

Последнюю версию сценария написал Крис ТерриоОперация "Арго"», «Бэтмен против Супермена») на основе скрипта Бена Аффлека и Джеффа Джонса. Предполагается, что Джо Манганьелло воплотит в фильме образ суперзлодея Дэфстроука, к роли дворецкого Альфреда вернется Джереми Айронс, а Дж.К. Симмонс сыграет комиссара Джеймса Гордона. 

Точную дату релиза «Бэтмена» Warner Bros. по-прежнему не называют.

 

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