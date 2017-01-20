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Тёмная зима

20.01.2017 17:35
Тёмная зима

Ubisoft нашли режиссера для киноадаптации игры Tom Clancy’s The Division – им стал Стивен ГаанСириана», «Золото»). Главные роли достались Джессике Честейн и Джейку Джилленхолу, который также выступает продюсером проекта.

Сюжет игры разворачивался в 2012 году, когда несколько американских ученых и политиков запустили проект под названием «Тёмная зима» — особую программу, призванную проверить способность общества быстро реагировать на атаки био-террористов. Симуляция выявила то, как быстро всё может разрушиться, приведя ко множеству смертей и полному развалу цивилизованного общества.

Точная дата выхода «The Division» на данный момент неизвестна.

 

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