Ubisoft нашли режиссера для киноадаптации игры Tom Clancy’s The Division – им стал Стивен Гаан («Сириана», «Золото»). Главные роли достались Джессике Честейн и Джейку Джилленхолу, который также выступает продюсером проекта.

Сюжет игры разворачивался в 2012 году, когда несколько американских ученых и политиков запустили проект под названием «Тёмная зима» — особую программу, призванную проверить способность общества быстро реагировать на атаки био-террористов. Симуляция выявила то, как быстро всё может разрушиться, приведя ко множеству смертей и полному развалу цивилизованного общества.



Точная дата выхода «The Division» на данный момент неизвестна.