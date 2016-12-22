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Тим-ап режиссеров

22.12.2016 17:10
Тим-ап режиссеров

Грядущая дилогия «Мстители: Война бесконечности» объединит не только супергероев киновселенной Марвел, но и режиссеров. Так, постановщик «Стражей Галактики» Джеймс Ганн подтвердил, что будет работать над проектом вместе с братьями Руссо.

Обе части «Войны бесконечности» будут сниматься друг за другом (официальное название второй еще не объявлено) в течение 2017 года. Авторами сценария выступают Кристофер Маркус и Стивен МакФили.

Кроме шестерки героев из одноименной команды в дилогии также появятся Стражи Галактики (Звездный Лорд, Гамора, Небула, Ракета, Дракс и Грут), Алая Ведьма, Вижн, Зимний Солдат, Капитан Марвел (дебют Бри Ларсон в киновселенной), Доктор Стрэндж, Ник Фьюри, Человек-муравей, Вонг, Черная Пантера и, вероятно, Человек-паук. Роль главного антагониста, пришельца Таноса, исполняет Джош Бролин.

Мировая премьера новой части «Мстителей» ожидается 26 апреля 2018 года.

 

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