Тирион и Танос

Звезда сериала «Игра престолов» Питер Динклэйдж ведет переговоры об участии в супергеройском проекте «Мстители: Война бесконечности». Если всё сложится удачно, то актер исполнит некую ключевую роль в обеих частях дилогии Марвел.

Фильмы дилогии будут сниматься друг за другом (полное название второго еще не объявлено) в течение 2017 года. Обязанности режиссеров возьмут на себя братья Руссо. Авторами сценария выступают Кристофер Маркус и Стивен МакФили, а также над проектом будет трудиться Джеймс Ганн.

Кроме шестерки героев из одноименной команды в «Войне бесконечности» поучаствуют Стражи Галактики (Звёздный Лорд, Гамора, Небула, Ракета, Дракс и Грут), Алая Ведьма, Вижн, Зимний Солдат, Капитан Марвел (дебют Бри Ларсон в киновселенной), Доктор Стрэндж, Ник Фьюри, Человек-муравей, Вонг, Черная Пантера и Человек-паук. Роль главного антагониста, пришельца Таноса, исполняет Джош Бролин.

Мировая премьера третьих «Мстителей» ожидается 26 апреля 2018 года.