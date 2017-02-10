Токсин гангстера

В далекие времена, когда костюм Бэтмена «украшали» одиозные бэт-соски, а Джордж Клуни пытался строить из себя Брюса Уэйна, Джоэл Шумахер планировал добить фанатов Тёмного Рыцаря еще одним фильмом. К счастью, «Бэтмен Освобожденный» так и не был снят, хотя состав ленты мог получиться очень даже интересным. Как недавно признался рэпер Coolio (автор хита «Gangsta’s Paradise»), Шумахер обещал ему роль суперзлодея Пугало.

В печально известном «Бэтмене и Робине» Coolio получил небольшое камео в сцене с уличной гонкой на мотоциклах, но затем его роль планировали расширить до центрального злодея – Пугала.

«“Бэтмен и Робин” стал единственным фильмом о Бэтмене, не собравшим денег. До сих пор берет злость, ведь я согласился сыграть там только потому, что они с Джоэлом Шумахером пообещали мне роль суперзлодея в следующей части, которая так и не была снята, а самого Шумахера уволили», – жалуется рэпер. «Предполагалось, что Джоэл станет у руля еще двух лент. В любом случае, мы с Шумахером не поладили, и “Бэтмен” у него получился отвратительный. Пугало действительно должен был выступить главным злодеем следующего фильма. Вот только мне так никто и не позвонил».

Сам Шумахер в 2015 году рассказывал, что на роль Пугала хотел взять Николаса Кейджа, рассматривая «Освобожденного» в качестве завершающей части серии. Помимо Пугала в сценарии значилась Харли Квинн, решившая отомстить Тёмному Рыцарю за смерть своего отца – Джокера, который должен был привидеться Бэтмену после отравления галлюциногеном страха. Официально блокбастер был отменен в конце 2000 года.