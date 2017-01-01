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Тонкая паутинка

01.01.2017 12:25
Тонкая паутинка

За свою карьеру Ридли Скотт успел перепробовать целое множество жанров, от научно-фантастических хорроров до экшенов и библейских эпиков, но один точно остался за бортом: супергеройский фильм. По словам режиссера, это «совсем не его вещь», хотя «Бегущего по Лезвию» Скотт считает кинокомиксом.

«Мне предлагали снять подобные ленты несколько раз, но я просто не верю во все эти плоские, нереалистичные и хлипкие, как паутинка, ситуации, в которые попадают супергерои. Впрочем, с этим жанром я уже работал, ведь “Бегущий по Лезвию” ‒ это, если как следует поразмыслить, комикс, посвященный темной истории, разворачивающейся в ненастоящем мире. В ту же атмосферу можно поместить и Бэтмена с Суперменом, разница лишь в том, что у меня был бы действительно охрененный сюжет!», ‒ заявил Ридли.

Пару лет назад же Скотт сообщал, что не будет работать над проектами о супергероях, потому что сценарии к ним «невероятно трудно писать». В этом году у режиссера выходит «Чужой: Завет», события которого происходят после «Прометея», но до самого первого «Чужого». Релиз хоррора запланирован на 19 мая.

 

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