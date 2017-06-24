Тоска Джинни

08:00От камеры в камеру
10 актеров, арестованных во время съемок
Кейт Уинслет на свежем кадре из нового проекта Вуди Аллена ‒ ностальгической драмы «Колесо обозрения». Также роли в картине исполнили Джастин Тимберлейк, Джуно Тэмпл и Джеймс Белуши.
Детали сюжета держатся в секрете, но известно, что события фильма развернутся в Нью-Йорке 1950-х годов. Аллен выступил в качестве режиссера, сценариста и продюсера ленты. В продюсерах значится и Летти Аронсон, работавшая над 13 последними проектами Вуди Аллена.
Выход «Колеса обозрения» в широкий прокат намечен на 1 декабря.
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