Наверх
Фильмы 2016 Новогодний корпоратив Пассажиры Дед Мороз. Битва Магов Кредо убийцы 28 панфиловцев Моана Викинг Елки 5 Изгой-один Монстр-Траки Три икса: Мировое господство
Новая надежда.
10 сиквелов, выигравших от смены режиссера
Несекретные секреты.
10 легендарных кинозагадок, на которые давно есть ответы
Чужие лавры 4.
15 режиссеров, не заслуживших «Оскар»
Потухшие звезды.
15 звезд, не оправдавших голливудских надежд
Главные премьеры апреля 2016 года.
15 самых масштабных фильмов апреля 2016 года
avatar
НовостиГлавная » Новости

Новости кино

Тотальная война

11.01.2017 09:26
Тотальная война

AMC поделились описанием сюжета и свежими кадрами из второй половины 7 сезона «Ходячих мертвецов», в центре которой окажется подготовка группы Рика к войне против Нигана (Джеффри Дин Морган) и его армии.

Команда Рика столкнется с пониманием того, что мир уже не тот, что был раньше – он гораздо больше, чем они могли себе представить. И хотя у них есть одна четкая цель: свергнуть Нигана, добиться этого будет нелегко. Для победы жителям Александрии придется заручиться поддержкой обитателей Королевства и Хиллтопа, однако их лидеры, Иезекииль и Грегори, не хотят кровопролития. Но чтобы убедить их, нужно нечто посерьезнее, чем красивые речи. Вскоре Рик и его группа отправятся на поиски оружия, припасов и новых бойцов.

Нам предстоит встретить множество новых персонажей в самых невероятных местах. Команде Рика придется пройти такие испытания, с которыми герои никогда не сталкивались ранее. Также их ждет неожиданное предательство от людей, когда-то казавшихся им надежными. Но Рик по-прежнему уверен в том, что его группе, сплотившейся с другими выжившими, удастся добиться общей цели и победить Нигана. Но никакие планы не смогут по-настоящему подготовить их к тотальной войне с армией Нигана.

9-й эпизод 7 сезона «Ходячих мертвецов» увидит свет 12 февраля. 

 

 

 

 

Опрос Film.ru

?
Понравились ли вам кадры из второй половины 7-го сезона «Ходячих мертвецов»?
Да, супер
Не могу определиться
Полный отстой
 8

Комментарии

Пользователи еще не оставили комментариев.


Добавить комментарий
Аватар пользователя Гость
Войдите на сайт



Зарегистрируйтесь


ОтменитьДобавить комментарий

Читайте также

Когда же это кончится. 12 брутальных киносцен, которые выдержит не всякий зритель (Артем Заяц, Film.ru)
15.11.2016
Артем Заяц, Film.ru

Когда же это кончится

Наверное, любой, даже самый циничный зритель может вспомнить парочку киносцен, которые ему было действительно тяжело смотреть. Сцен жестоких, отталкивающих, терзающих нервы саспенсом либо кошмарно...  →
Долгое эхо друг друга. Почему сериал «Ходячие мертвецы» и его спин-офф необходимы друг другу: 6 причин (Артем Заяц, Film.ru)
23.10.2016
Артем Заяц, Film.ru

Долгое эхо друг друга

Считаные дни остались до старта седьмого сезона «Ходячих мертвецов», и совсем недавно закончился второй сезон его спин-оффа «Бойся ходячих мертвецов»  →
Огонь из всех телевизоров. 12 лучших битв в телесериалах (Евгений Ухов, Film.ru)
13.10.2016
Евгений Ухов, Film.ru

Огонь из всех телевизоров

Новая телеэпоха, за разгаром которой мы сегодня наблюдаем, не только привела на малый экран именитых режиссеров и актеров первой величины  →
Глаза б не видели. 13 самых ненавистных персонажей в истории сериалов (Евгений Ухов, Film.ru)
12.09.2016
Евгений Ухов, Film.ru

Глаза б не видели

Cегодня уже не обязательно быть маньяком или предателем, чтобы тебя ненавидели, – в сериале даже самые положительные персонажи могут оказаться за бортом зрительских симпатий  →
В ожидании драконов. Телесериалы, которые стоит посмотреть в ожидании нового сезона «Игры престолов» (Борис Иванов, Film.ru)
10.07.2016
Борис Иванов, Film.ru

В ожидании драконов

Всем хороша «Игра престолов», кроме одного – ее сезоны коротки, и ждать их приходится целый год. К сожалению, седьмой сезон придется ждать еще дольше, так как для его съемок нужна...  →
Блог: Во втором эпизоде нового сезона "Ходячих мертвецов" как-то неожиданно появилось сразу несколько харизматичных персонажей (Борис Хохлов)
31.10.2016
Борис Хохлов

Блог: Во втором эпизоде нового сезона «Ходячих мертвецов» как-то неожиданно появилось сразу...

Во втором эпизоде нового сезона "Ходячих мертвецов" как-то неожиданно появилось сразу несколько харизматичных персонажей - кажется, больше, чем за весь предыдущий сезон в целом. Вообще...  →
Блог: В последнем эпизоде шестого сезона "Ходячих мертвецов" все кончилось клиффхэнгером (Борис Хохлов)
24.10.2016
Борис Хохлов

Блог: В последнем эпизоде шестого сезона «Ходячих мертвецов» все кончилось клиффхэнгером

В последнем эпизоде шестого сезона "Ходячих мертвецов" все кончилось клиффхэнгером, и я был уверен, что за лето люди переберут все возможные варианты, свыкнутся с любым и седьмой сезон не...  →
Блог: Седьмая серия "Ходячих мертвецов" чуть притормозила общий драйв сезона (Борис Хохлов)
23.11.2015
Борис Хохлов

Блог: Седьмая серия «Ходячих мертвецов» чуть притормозила общий драйв сезона

Седьмая серия "Ходячих мертвецов" чуть притормозила общий драйв сезона, но как затишье перед последней серией до новогоднего перерыва пошла на отличненько. Жаль только, что я еще перед...  →
Фоторепортаж: «Ходячих мертвецов» за день до мировой премьеры посмотрели 8000 человек
16.10.2015

Фоторепортаж: «Ходячих мертвецов» за день до мировой премьеры посмотрели 8000 человек

В субботу, 10 октября в 30 городах прошел предпремьерный показ нового сезона «Ходячих мертвецов» - одного из самых популярных сериалов в России и мире. Более 8 тысяч человек посмотрели...  →
показать еще

Новости по теме

15.12.2016
Соникуа Мартин-Грин в касте «Стар Трека: Дискавери».
07.12.2016
Джеффри Дин Морган снова сыграет в «Сверхъестественном»?
30.11.2016
Ниган появится в 8 сезоне «Ходячих мертвецов».
31.10.2016
Ромеро не снимает фильмы из-за «Ходячих мертвецов».
26.10.2016
Альтернативная сцена с Ниганом из «Ходячих Мертвецов».

Свежие рецензии


 


Нравится материал?

Может быть, вас это заинтересует?

10 знаменитых актеров, которые выглядят моложе своих лет 10 знаменитых актеров, которые выглядят моложе своих лет
13 камео, ставших классикой кино 13 камео, ставших классикой кино
12 французских франшиз, очаровавших мир 12 французских франшиз, очаровавших мир
10 фильмов 2015 года, которые могут провалиться в прокате 10 фильмов 2015 года, которые могут провалиться в прокате
10 фильмов с «календарными» названиями 10 фильмов с «календарными» названиями
11 киношных лайфхаков, которые не стоит применять в жизни 11 киношных лайфхаков, которые не стоит применять в жизни

Подпишись на нас и будь всегда в курсе!

Не хочу больше это видеть