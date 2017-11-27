Наверх
Фильмы 2017 Тор: Рагнарёк Фиксики: Большой секрет Убийство в Восточном экспрессе Лига справедливости Коматозники Здравствуй, папа, Новый год! 2 Легенда о Коловрате
Королевство кривых зеркал.
Все 13 эпизодов «Черного зеркала» от лучших к худшим
В гостях хорошо.
13 режиссеров, сыгравших камео в чужих фильмах
Волос короток.
10 самых привлекательных героинь с короткими стрижками
Есть возможность выйти замуж за принца….
12 фанатов, сумевших охомутать своих голливудских кумиров
Сильный пол.
20 самых крутых экшен-героинь
avatar
НовостиГлавная » Новости

Новости кино

Тренировка Брока

27.11.2017 11:30
Тренировка Брока

В Сеть попал ролик, рассказывающий о подготовке Тома Харди к роли Эдди Брока в кинокомиксе «Веном» от Sony. Между тем сам актер выложил в инстаграме фото, недвусмысленно намекающее на появление в фильме симбиота Карнажа.

Помимо Харди в каст входят Риз АхмедМишель УильямсРид СкоттДженни Слэйт и Скотт Хэйз. Режиссерское кресло проекта занимает Рубен ФляйшерДобро пожаловать в Zомбилэнд», «Охотники на гангстеров»). Последнюю версию сценария написала Келли Марсель50 оттенков серого»), ранее над скриптом «Венома» работали Джефф ПинкерСкотт Розенберг и Данте Харпер.

Лента в жанре «научно-фантастический экшн-хоррор» получит рейтинг R, и будет выполнена в духе картин Джона Карпентера и Дэвида Кроненберга. Также сообщается о появлении в фильме супруги Эдди Брока, Энн Вейинг, одно время выступавшей в качестве носителя симбиота (предполагается, что её сыграет Мишель Уильямс).

Мировая премьера фильма намечена на 4 октября 2018 года.

 


 2

Комментарии

Пользователи еще не оставили комментариев.


Добавить комментарий
Аватар пользователя Гость
Войдите на сайт



Зарегистрируйтесь


ОтменитьДобавить комментарий

Читайте также

Гладко было на бумаге…. 12 будущих фильмов, которые скорее всего не будут сняты (Евгений Ухов, Film.ru)
08.10.2017
Евгений Ухов, Film.ru

Гладко было на бумаге…

Кинематограф – индустрия непредсказуемая и быстро меняющая планы. Некоторые проекты развиваются стремительно, другие же варятся в «производственном аду» десятилетиями  →
Будем жечь!. 15 неожиданных ролей, способных украсить грядущие фильмы (Евгений Ухов, Film.ru)
06.06.2016
Евгений Ухов, Film.ru

Будем жечь!

Не важно, сколько денег вложено в бюджет картины, или какого уровня спецэффекты приготовлены для проекта, самую большую роль в успехе фильмов продолжают играть актеры  →
Шпионы, которые меня любили. Интервью со звездами фильма «Значит, война» (Саймон Бронд, Empire)
16.02.2012
Саймон Бронд, Empire

Шпионы, которые меня любили

Том Харди и Крис Пайн – секретные агенты, сражающиеся за Риз Уизерспун в фильме Макджи «Значит, война». Empire свел кинозвезд и режиссера за столом переговоров о любви, войне и особенностях...  →
показать еще

Новости по теме

19.11.2017
Том Харди на съемках кинокомикса «Веном» от студии Sony.
14.11.2017
Готовится спин-офф «Человека-паука» про Морбиуса.
05.11.2017
Том Харди на фотографиях со съемок кинокомикса «Веном».
03.11.2017
Порция фото со съемок кинокомикса «Веном» с Томом Харди.
24.10.2017
Первое фото со съемок кинокомикса «Веном» с Томом Харди.

Свежие рецензии


Главное

Знаете ли вы, кто этот мощный старик?
08:00
Знаете ли вы, кто этот мощный старик?
12 самых ярких экранных дедушек
Кинопремьеры месяца. Декабрь
26.11
Кинопремьеры месяца. Декабрь
10 главных фильмов декабря 2017 года
Тут и сказочке конец…
25.11
Тут и сказочке конец…
15 кинофраншиз, которые завершились в 2017 году
Свет в конце туннеля
24.11
Свет в конце туннеля
10 лучших фильмов и сериалов о загробных мирах
Опять эта неизвестность…
23.11
Опять эта неизвестность…
10 вопросов, которые остались в «Лиге справедливости» без ответа
Голыми руками
20.11
Голыми руками
13 лучших экранных супергероев, не имеющих суперспособностей
Обмани меня!
19.11
Обмани меня!
10 лучших трейлеров разочаровавших картин
 

Нравится материал?

Может быть, вас это заинтересует?

10 главных фильмов ноября 2017 года 10 главных фильмов ноября 2017 года
10 фильмов об общении с духами 10 фильмов об общении с духами
10 неамериканских супергероев 10 неамериканских супергероев
10 лучших фильмов о войнах с природой 10 лучших фильмов о войнах с природой
Еще 15 эффектных видов оружия в кино Еще 15 эффектных видов оружия в кино
11 соблазнительных фильмов для женщин 11 соблазнительных фильмов для женщин

Подпишись на нас и будь всегда в курсе!

Не хочу больше это видеть