Тренировка Брока

В Сеть попал ролик, рассказывающий о подготовке Тома Харди к роли Эдди Брока в кинокомиксе «Веном» от Sony. Между тем сам актер выложил в инстаграме фото, недвусмысленно намекающее на появление в фильме симбиота Карнажа.

Помимо Харди в каст входят Риз Ахмед, Мишель Уильямс, Рид Скотт, Дженни Слэйт и Скотт Хэйз. Режиссерское кресло проекта занимает Рубен Фляйшер («Добро пожаловать в Zомбилэнд», «Охотники на гангстеров»). Последнюю версию сценария написала Келли Марсель («50 оттенков серого»), ранее над скриптом «Венома» работали Джефф Пинкер, Скотт Розенберг и Данте Харпер.

Лента в жанре «научно-фантастический экшн-хоррор» получит рейтинг R, и будет выполнена в духе картин Джона Карпентера и Дэвида Кроненберга. Также сообщается о появлении в фильме супруги Эдди Брока, Энн Вейинг, одно время выступавшей в качестве носителя симбиота (предполагается, что её сыграет Мишель Уильямс).

Мировая премьера фильма намечена на 4 октября 2018 года.