Опасная связь

Осенью стартуют съемки «Венома» из «паучьей» вселенной Sony, но о сюжете и персонажах ленты по-прежнему известно крайне мало. Как сообщают That Hashtag Show, помимо Эдди Брока и Карнажа в фильме также появится женщина-Веном, Энн Вейинг.

В комиксах Энн Вейинг была адвокатом и супругой Брока, которую застрелил злодей по имени Пожиратель Грехов. Однако жизнь девушки спас симбиот, на время превративший её в женщину-Венома. Позднее это привело Энн к депрессии и самоубийству. Сейчас студия ведет активные поиски актрисы на роль Вейинг, рассматривая исполнительниц в возрасте от 25 до 32 лет.

Образ титульного антигероя воплотит Том Харди, режиссером «Венома» назначен Рубен Фляйшер («Добро пожаловать в Zомбилэнд», «Охотники на гангстеров»). Над сценарием картины, описываемой как «научно-фантастический экшен-хоррор» с рейтингом R, трудятся Джефф Пинкер и Скотт Розенберг, переписывающие скрипт Данте Харпера («Чужой: Завет»).

На широких экранах блокбастер окажется 5 октября 2018 года.