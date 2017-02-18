Третья фаза

Бонусный ролик из Blu-Ray издания «Доктора Стрэнджа», рассказывающий о создании грядущих проектов Третьей фазы киновселенной Марвел: «Стражей Галактики 2», «Тора 3: Рагнарёк», «Чёрной Пантеры» и «Мстителей: Война бесконечности».

Съемки первой части дилогии стартовали в конце января. Режиссерами проекта стали братья Руссо, над сценарием работали Кристофер Маркус и Стивен МакФили. В качестве продюсера ленты выступает Джеймс Ганн.

Кроме шестерки героев из одноименной команды в «Войне бесконечности» поучаствуют Стражи Галактики (Звёздный Лорд, Гамора, Небула, Ракета, Дракс и Грут), Мантис, Алая Ведьма, Вижн, Зимний Солдат, Капитан Марвел (дебют Бри Ларсон в киновселенной), Доктор Стрэндж, Ник Фьюри, Человек-муравей, Вонг, Черная Пантера и Человек-паук. Роль Таноса исполняет Джош Бролин. Также в касте значится звезда «Игры престолов» Питер Динклэйдж.

Российская премьера третьих «Мстителей» запланирована на 3 мая 2018 года.