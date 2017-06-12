Триумф Дианы

Блокбастер DC «Чудо-Женщина» удерживает лидирующую позицию в американском прокате, обогнав в том числе и «Мумию» с Томом Крузом, собравшую за дебютный уик-энд в США лишь $32,2 миллиона.

За вторую неделю проката сборы «Чудо-Женщины» упали всего на 45%, и в домашнем прокате супергеройская лента заработала еще $57,2 миллиона (общие сборы по миру – $435,2 миллиона).



Что касается «Мумии», то зарубежный прокат вполне может спасти первый фильм из «Тёмной вселенной» Universal, поскольку там картина на данный момент собрала $141,8 миллиона. На третью строчку бокс-офиса США попал мультфильм «Капитан Подштанник», пополнивший свою копилку на $12,3 миллиона.