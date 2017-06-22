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Новости кино

Трюки короля

22.06.2017 14:30
Трюки короля

Дольф Лундгрен на фото и видео со съемочной площадки блокбастера Джеймса Вана «Аквамен». В предстоящей картине из расширенной вселенной DC Лундгрен исполняет роль короля Нерея, правителя подводного царства Ксебел.

Артур Карри (Момоа) был сыном работника маяка по имени Том Карри (Темуэра Моррисон) и женщины по имени Атланна (Николь Кидман). Артур уже в подростковом возрасте демонстрировал невероятную силу и скорость, а также возможность дышать под водой и разговаривать с рыбами. Будучи при смерти, Атланна раскрыла мальчику правду: она была королевой Атлантиды, находившейся в изгнании, и пообещала, что однажды Артур станет правителем семи морей. Его отец дал ему образование и научил управлять своими возможностями, что в конечном итоге помогло ему стать героем по имени Аквамен.

Автором сценария выступил Уилл Билл, написавший скрипт по сюжету самого Вана и Джеффа Джонса. Уиллем Дефо воплотит образ наставника и помощника Аквамена по имени Нуидис Вулко, а Луди Лин – персонажа по имени Мерк, лидера войска Атланты и верного союзника Артура Карри. Патрик Уилсон сыграет суперзлодея Орма Мариуса (или Повелителя Океана), сводного брата Аквамена, стремящегося свергнуть Артура и узурпировать трон. Роль еще одного антагониста по имени Чёрная Манта исполнит Яхья Абдул-Марин II.

В широкий прокат «Аквамен» попадет 20 декабря 2018 года.

 

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