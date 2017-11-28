Трюки Ронал

В грядущих сиквелах «Аватара» вернутся почти все участники каста из оригинального фильма, но появятся и «новички», среди которых Кейт Уинслет. Во время беседы с Vanity Fair Джеймс Кэмерон поделился своими впечатлениями от воссоединения с актрисой, ранее снимавшейся у режиссера в « Титанике », также раскрыв подробности о её роли в проекте.

«Она была невероятно взволнована. Мы репетировали в течение нескольких дней, и Кейт изучала тот мир, который мы создали, знакомилась с нашими методами работы. Её героиня является представительницей морского народа по имени Ронал. Стоит отметить, что она выразила желание лично исполнить все свои подводные трюки. На что я ответил: “Ну, это замечательно, теперь нам придётся обучить тебя фридайвингу”», ‒ говорит Кэмерон.

Каждая новая часть франшизы будет самостоятельным произведением с индивидуальным сюжетом, но в итоге они свяжутся в одну большую историю. К своим ролям вернутся Сигурни Уивер, Сэм Уортингтон, Джованни Рибизи, Зои Салдана, Джоэл Давид Мур, а также Мэтт Джеральд и Стивен Лэнг, персонажи которых погибли в первом фильме, но неким образом «воскреснут» в сиквелах. Компанию им составят Клифф Кертис («Бойтесь ходячих мертвецов») и Уна Чаплин.

Премьеры продолжений «Аватара» запланированы на 18 декабря 2020, 17 декабря 2021, 20 декабря 2024 и 19 декабря 2025 года. При этом постановщик заметил, что если второй и третий фильм соберут недостаточную кассу, то от создания четвертой и пятой картин он откажется.