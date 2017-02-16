Уход мутанта

В преддверии премьеры супергеройской драмы «Логан» Хью Джекман и Патрик Стюарт дали новое интервью Entertainment Tonight. Джекман рассказал о своей подготовке к прощанию с Росомахой, Стюарт же намекнул на возможное возвращение к образу Чарльза Ксавье.

«В этом фильме вы не найдете ни одного кадра, в котором я не выложился бы по полной. “Логан” в принципе никогда бы не увидел свет, не будь я уверен, что это последняя часть с моим участием. Я не шел на компромисс, был настоящей занозой в заднице для многих людей, потому что другого шанса выстрелить у меня уже не будет. Я люблю моего персонажа и обязан ему всей своей карьерой», – говорит Хью.

Что касается Патрика Стюарта, то, несмотря на свои предыдущие заявления, актер готов снова сыграть Профессора Икс: «Хью поднял флаг в знак прощания. Я же с этим еще не закончил».

Действие сюжета разворачивается в 2029 году. Большинство мутантов мертвы, команда Людей Икс перестала существовать. Мир изменился – в нем нет места таким как Логан. Постаревший и покалеченный жизнью герой, который давно перестал называть себя Росомахой, доживает свои последние дни, находя утешение в бутылке и заботе о больном Альцгеймером Чарльзе Ксавье, чья память с каждым днем становится всё хуже. Сам Логан уже давно не тот неуязвимый воин – его способность к регенерации стремительно угасает, а старые раны отзываются невыносимой болью.

Но судьба вынуждает Логана вновь выпустить когти, когда он встречает своего клона – маленькую девочку по имени Лаура Кинни (Дафна Кин), за которой охотится могущественная корпорация, превращающая оставшихся в живых мутантов в машины смерти и планирующая с их помощью погрузить мир в хаос.

Сценарий написали Майкл Грин («Бегущий по лезвию 2049»), Скотт Фрэнк и режиссер ленты Джеймс Мэнголд по сюжету Дэвида Джеймса Келли. В касте также значатся Бойд Холбрук (Дональд Пирс), Ричард Э. Грант (доктор Зандер Райс), Стивен Мерчант (Калибан), Эрик Ла Салль, Дорис Моргадо, Элизабет Родригес, Дэйв Дэвис, Лорен Гросс, Дэвид Каллавэй, Ребекка Чулев, Дж. Натан Симмонс и Элиз Нил.

Российская премьера «Логана» запланирована на 2 марта.