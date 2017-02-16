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Новости кино

Уход мутанта

16.02.2017 19:46
Уход мутанта

В преддверии премьеры супергеройской драмы «Логан» Хью Джекман и Патрик Стюарт дали новое интервью Entertainment Tonight. Джекман рассказал о своей подготовке к прощанию с Росомахой, Стюарт же намекнул на возможное возвращение к образу Чарльза Ксавье.

«В этом фильме вы не найдете ни одного кадра, в котором я не выложился бы по полной. “Логан” в принципе никогда бы не увидел свет, не будь я уверен, что это последняя часть с моим участием. Я не шел на компромисс, был настоящей занозой в заднице для многих людей, потому что другого шанса выстрелить у меня уже не будет. Я люблю моего персонажа и обязан ему всей своей карьерой», – говорит Хью.

Что касается Патрика Стюарта, то, несмотря на свои предыдущие заявления, актер готов снова сыграть Профессора Икс: «Хью поднял флаг в знак прощания. Я же с этим еще не закончил».

Действие сюжета разворачивается в 2029 году. Большинство мутантов мертвы, команда Людей Икс перестала существовать. Мир изменился – в нем нет места таким как Логан. Постаревший и покалеченный жизнью герой, который давно перестал называть себя Росомахой, доживает свои последние дни, находя утешение в бутылке и заботе о больном Альцгеймером Чарльзе Ксавье, чья память с каждым днем становится всё хуже. Сам Логан уже давно не тот неуязвимый воин – его способность к регенерации стремительно угасает, а старые раны отзываются невыносимой болью.

Но судьба вынуждает Логана вновь выпустить когти, когда он встречает своего клона – маленькую девочку по имени Лаура Кинни (Дафна Кин), за которой охотится могущественная корпорация, превращающая оставшихся в живых мутантов в машины смерти и планирующая с их помощью погрузить мир в хаос.

Сценарий написали Майкл Грин («Бегущий по лезвию 2049»), Скотт Фрэнк и режиссер ленты Джеймс Мэнголд по сюжету Дэвида Джеймса Келли. В касте также значатся Бойд Холбрук (Дональд Пирс), Ричард Э. Грант (доктор Зандер Райс), Стивен Мерчант (Калибан), Эрик Ла СалльДорис МоргадоЭлизабет РодригесДэйв ДэвисЛорен Гросс, Дэвид Каллавэй, Ребекка Чулев, Дж. Натан Симмонс и Элиз Нил.

Российская премьера «Логана» запланирована на 2 марта.

 

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