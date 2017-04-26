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Новости кино

Уход постановщика

26.04.2017 18:25
Уход постановщика

В возрасте 73-х лет скончался оскароносный режиссер Джонатан Демме, снявший ленты «Молчание ягнят», «Филадельфия» и «Рэйчел выходит замуж». Причинами смерти постановщика называются рак пищевода и болезнь сердца. Демме проходил курс лечения от рака в 2010 году, однако уже в 2015-м болезнь снова взяла свое, и в последние несколько недель состояние режиссера стало резко ухудшаться.

Внимание публики Джонатан Демме привлек в начале 1980-х своими комедиями «Мелвин и Говард», «Пересменка» и «Дикая штучка». Широкую популярность режиссер обрел в 1992 году, получив премию «Оскар» за «Молчание ягнят». Затем постановщик выпустил драму «Филадельфия», которая принесла Тому Хэнксу его первую награду американской киноакадемии.

 

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