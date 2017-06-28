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Уход Вигго

28.06.2017 11:16
Уход Вигго

От рака легких скончался шведский актер Микаэль Нюквист, известный по участию в первом «Джоне Уике» в роли злодея Вигго Тарасова, оригинальной «Девушке с татуировкой дракона» и «Миссии невыполнима: Протокол Фантом».

«Майк заражал своей радостью и страстью буквально всех, кто знал и любил его. Его обаяние и харизма неоспоримы, а его любовь к искусству чувствовали все, кто когда-либо имел удовольствие работать с ним», – говорится в официальном заявлении семьи актера. Нюквисту было 56 лет, у него остались жена и двое детей.

 

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