Уик в Питере

Киану Ривз на съемках романтического триллера «Сибирь», проходящих в Санкт-Петербурге. Режиссером проекта выступает Мэттью Росс («Фрэнк и Лола»).

В центре сюжета находится нечистый на руку торговец алмазами, отправляющийся в Россию для совершения очередной сделки. Однако когда его партнер внезапно исчезает, прихватив с собой все драгоценности, персонаж Ривза с концами пропадает в Сибири. Там он пытается начать новую жизнь и заводит отношения с владелицей местного кафе, но затем его темное прошлое все равно дает о себе знать.

За написание сценария отвечает Скотт Б. Смит, автор книги «Простой план», по которой Сэм Рэйми снял одноименный фильм. Выход «Сибири» в широкий прокат запланирован на 2018 год.