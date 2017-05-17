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Новости кино

Уик в России

17.05.2017 15:00
Уик в России

Киану Ривз на первом официальном кадре из романтического триллера «Сибирь» от режиссера «Фрэнка и Лолы» Мэттью Росса

В центре сюжета находится нечистый на руку торговец алмазами, отправляющийся в Россию для совершения очередной сделки. Однако когда его партнер внезапно исчезает, прихватив с собой все драгоценности, персонаж Ривза с концами пропадает в Сибири. Там он пытается начать новую жизнь и заводит отношения с владелицей местного кафе, но затем его темное прошлое все равно дает о себе знать.

За написание сценария отвечает Скотт Б. Смит, автор книги «Простой план», по которой Сэм Рэйми снял одноименный фильм. Выход «Сибири» в широкий прокат запланирован на 2018 год.

 

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