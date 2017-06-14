Улицы в огне

Вышел новый промо-ролик драмы «Детройт» от оскароносного режиссера Кэтрин Бигелоу («Повелитель бури», «Цель номер один»). Главные роли в фильме сыграли Джон Бойега, Энтони Маки, Джон Красински, Кейтлин Девер и Уилл Пултер.

Сюжет расскажет о реальном историческом событии, поводом для которого стал полицейский рейд в Детройте в июле 1967 года. Рейд привел к одному из самых больших восстаний на территории Соединенных Штатов, в результате которого десятки тысяч разъяренных жителей вышли из-под контроля властей, а город захлестнула волна насилия и налетов. Последствием разрушительных беспорядков стала гибель 43 человек.

Сценаристом картины выступил Марк Боал, ранее приложивший руку к двум военным драмам Бигелоу. Премьера «Детройта» запланирована на 4 августа, к 50-летнему юбилею описываемых в сюжете событий.