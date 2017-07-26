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Улицы Ваканды

26.07.2017 18:10
Улицы Ваканды

Промо-арт к супергеройскому экшену «Чёрная Пантера» от художника Райана Мейнердинга, впервые представленный на Комик-Коне в Сан-Диего. Релиз блокбастера Марвел с Чедвиком Боузманом в заглавной роли намечен на 16 февраля 2018 года.

После событий фильма «Первый Мститель: Противостояние» Т’Чалла возвращается к себе на родину ‒ изолированную и технически развитую африканскую страну Ваканду, чтобы возложить на себя полномочия нового лидера. Однако вскоре Т’Чалле приходится вступить в борьбу за трон, поскольку завладеть властью над Вакандой также стремятся многочисленные фракции. Когда два противника Т’Чаллы устраивают заговор с целью уничтожить страну, Чёрная Пантера решает объединиться с агентом ЦРУ Эвереттом К. Россом и членами организации «Дора Милахе», чтобы уберечь Ваканду от втягивания в новую мировую войну.

В каст проекта вошли Уинстон ДьюкМайкл Б. Джордан, Форест Уитакер, Дэниэл Кэлууя, Флоренс Касумба, Анджела БассеттЛупита Нионго, Данай Гурира, Летиша Райт, Атандва Кани, Стерлинг К. Браун, Мартин Фриман и Энди Серкис. Режиссерское кресло занимал Райан Куглер, он же приложил руку к сценарию вместе с Джо Робертом Коулом.
 

 

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